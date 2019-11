Nieuwe burgemeester in Venray

Luc Winants is benoemd tot burgemeester van de gemeente Venray. De benoeming gaat in op 6 januari 2020.

De heer Winants (55 jaar) is lid van het CDA. Hij is voormalig burgemeester van Brunssum. Op dit moment is de heer Hans Gilissen (PvdA) burgemeester van Venray.