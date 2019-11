Benoeming burgemeester Vijfheerenlanden

De heer S. (Sjors) Fröhlich wordt de nieuwe burgemeester van de gemeente Vijfheerenlanden. De ministerraad heeft op voorstel van minister Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besloten hem voor te dragen voor benoeming. De benoeming gaat in op 14 november 2019.

De heer Fröhlich (52 jaar) is partijloos. Hij is momenteel hoofdredacteur van BNR Nieuwsradio.

Op dit moment is de heer drs. J.P.J. (Jan Pieter) Lokker (CDA) waarnemend burgemeester van Vijfheerenlanden. De gemeente Vijfheerenlanden is ontstaan per 1 januari 2019 na de fusie van de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik.