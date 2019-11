Maritieme sector groeit opnieuw in 2018

De omzet van de maritieme sector groeide in 2018 met 3,4% ten opzichte van 2017. Dat blijkt uit de Maritieme Monitor 2019. De sector herstelt door voor het tweede jaar op rij te groeien nadat 2016 geen groei liet zien. Ook de werkgelegenheid steeg in 2018 licht met 1,3%.

Werkgelegenheid

De Nederlandse havens zijn goed voor de meeste banen in maritiem Nederland. Inclusief de indirecte werkgelegenheid leverde de havensector aan 82.000 mensen werk in 2018. Deze cijfers gaan enkel over de op- en overslag, bijvoorbeeld niet over de toeleverende industrie in de havens. In totaal werkten 276.877 mensen in de maritieme sector, waarvan 167.181 in de sector zelf, en de rest aan de sector toelevert. Dit is 3% van de werkgelegenheid in Nederland.

Havens

Het record van meer dan 600 miljoen goederen dat via de Nederlandse havens werd vervoerd, zorgde voor een omzet van €18 miljard voor de op- en overslag van de havensector. Dit is een forse toename ten opzichte van 2017 toen de omzet nog €16.7 miljard bedroeg. Vooral de distributiefunctie richting het Europese achterland draagt bij aan de omzet van de havens.

Export

Een belangrijke motor voor de groei van de sector is de export. Deze steeg in 2018 naar ruim €33 miljard. Een groei van 5,2%. De grootste exportsectoren zijn havens en offshore met respectievelijk €9.877 en €6.765 miljard euro in 2018. De totale export van Nederland bedraagt €496 miljard.

Maritieme monitor

De Maritieme Monitor wordt in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat uitgevoerd door Ecorys met CBS. De monitor komt tot stand in nauwe samenwerking met de Stichting Nederland Maritiem Land en geeft een beeld van de economische ontwikkeling, arbeidsmarkt en innovatie van de sectoren zeevaart, scheepsbouw, offshore (energie), binnenvaart, waterbouw, havens (op- en overslag), marine, visserij, maritieme dienstverlening, jachtbouw/watersportindustrie en maritieme toeleveranciers.