Digital Trust Center helpt ondernemers met Basisscan Cyberweerbaarheid

Het Digital Trust Center (DTC) lanceert vandaag haar Basisscan Cyberweerbaarheid. Hiermee kunnen ondernemers zelf op een laagdrempelige manier in korte tijd hun digitale veiligheid doorlichten en verbeteren. Dit is hard nodig, één op de vijf bedrijven heeft jaarlijks te maken met een cyberincident dat leidt tot bijvoorbeeld diefstal van data zoals klantgegevens of zelfs financiële schade.



Staatssecretaris Mona Keijzer (EZK):

“Voor het benutten van alle economische kansen is het noodzakelijk dat ondernemers hun cyberveiligheid op orde hebben en hun klanten hierin vertrouwen hebben: zonder veiligheid is online ondernemen niet mogelijk. De Basisscan Cyberweerbaarheid is een goede en snelle ondersteuning, zeker voor kleinere bedrijven, om een beeld te krijgen van hun digitale veiligheid en biedt advies hoe deze te verbeteren.”



In vijf minuten digitale veiligheid doorlichten

De Basisscan Cyberweerbaarheid is vandaag gelanceerd tijdens het jaarcongres van ECP Platform voor de Informatiesamenleving. De scan is een praktisch hulpmiddel waarmee ondernemers in zo’n vijf minuten de digitale veiligheid van hun bedrijf kunnen doorlichten.



Op basis van 25 stellingen, bijvoorbeeld over het gebruik van een wachtwoordmanager en het maken van back-ups, krijgt de gebruiker een rapport met praktische tips om de digitale weerbaarheid zelfstandig te verbeteren. De stellingen zijn gerelateerd aan de vijf basisprincipes van veilig digitaal ondernemen: inventariseer kwetsbaarheden, kies veilige instellingen, voer updates uit, beperk toegang en voorkom virussen en andere malware.

DTC ondersteunt veilig digitaal ondernemen

Het Digital Trust Center is onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en helpt ondernemers met veilig digitaal ondernemen. Naast de Basisscan Cyberweerbaarheid biedt het DTC andere praktische producten en informatie via haar website www.digitaltrustcenter.nl. Om een brede groep van ondernemers te bereiken, stimuleert het DTC daarnaast regionale en/of sectorspecifieke samenwerkingsverbanden, onder ander door middel van een jaarlijkse subsidieronde.



De Basisscan Cyberweerbaarheid is hier te vinden: www.digitaltrustcenter.nl/basisscan.