Kabinet kondigt programma Hernieuwbare Energieopwekking op Rijksvastgoed aan

Het kabinet gaat aan de slag om snel het programma Hernieuwbare Energieopwekking op Rijksvastgoed uit te werken waarmee haar vastgoed wordt ingezet voor de productie van hernieuwbare energie. Het programma is geïnitieerd naar aanleiding van het Interdepartementale Beleidsonderzoek (IBO) Grondvergoeding Energievoorzieningen en beoogt een bijdrage te leveren aan de doelen voor duurzame energieopwekking uit het Klimaatakkoord.

Als onderdeel van het programma zullen Rijksvastgoedbeheerders circa 80 locaties in kaart brengen waar hernieuwbare energieopwekking realistisch en kansrijk wordt geacht. Hierbij wordt rekening gehouden met de uitgangspunten van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) en de Zonneladder. Deze locaties worden binnen de kaders van de Regionale Energiestrategieën (RES) aangedragen bij gemeenten en/of provincies. Als gezamenlijk met de partijen binnen de RES wordt gekozen om deze locaties te ontwikkelen, worden deze met gebruikmaking van een tendersystematiek opengesteld voor geïnteresseerde marktpartijen. Daarmee draagt het Rijk concreet bij aan duurzaam opgewekte energie op land.

IBO Grondvergoeding Energievoorzieningen

Het IBO Grondvergoeding Energievoorzieningen had ten doel om meer inzicht te verschaffen in de hoogte en de spreiding van de grondvergoedingen voor windturbines en zonneparken op land. Daarnaast beoogde het kabinet door middel van het IBO scherper in kaart te brengen hoe de grondmarkt voor hernieuwbare energie werkt en het effect dat de SDE+-regeling op deze markt heeft. Het onderzoek concludeert onder meer dat er in de grondmarkt voor hernieuwbare energie geen sprake is van vergaand marktfalen en dat er geen noodzaak bestaat voor systeemwijziging. Daarnaast stellen de onderzoekers dat de ruimte in Nederland voor wind- en zonne-energie schaars is. Deze bevinding vormt voor het kabinet de aanleiding om het programma “Hernieuwbare Energieopwekking op Rijksvastgoed” uit te werken.



In de kabinetsreactie van 1 november 2019 op de Klimaat- en Energieverkenning 2019 heeft het kabinet reeds een vooraankondiging gedaan door het voorgenomen programma op te nemen als een van de maatregelen om een versnelling van de verduurzaming van Rijksvastgoed te realiseren. De komende periode wordt de opdracht en financiering van het programma nader uitgewerkt. Met de uitwerking van het programma “Hernieuwbare Energieopwekking op Rijksgronden geeft het kabinet ook invulling aan de motie Mulder c.s. waarmee de regering wordt opgeroepen om de mogelijkheden verder te verkennen om zonnevelden publiek te tenderen op Rijksgronden en -gebouwen.