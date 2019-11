Nederland levert nieuw hoofdkantoor EMA op

Nederland heeft vandaag het nieuwe hoofdkantoor voor het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) officieel opgeleverd. Minister Bruno Bruins (Medische Zorg en Sport) complimenteert alle betrokkenen met deze bijzondere prestatie. Het nieuwe gebouw is namelijk in zeer korte tijd gebouwd. Het EMA kan hierdoor haar belangrijke werkzaamheden bij het beoordelen van geneesmiddelen zo veel mogelijk ongehinderd voortzetten. Het gebouw staat op de Amsterdamse Zuidas.

Precies twee jaar nadat duidelijk werd dat het EMA naar Nederland zou verhuizen is het nieuwe gebouw op de Amsterdamse Zuidas opgeleverd. Het gebouw is in 18 maanden gebouwd. Nederland heeft zich hiermee tot het uiterste ingezet om de belangrijke werkzaamheden van het Agentschap zo min mogelijk te verstoren. Het nieuwe onderkomen beschikt over 1.300 werkplekken en 19 vergaderzalen. Daarnaast is het gebouw duurzaam ontworpen en gebouwd. Zo heeft het bijvoorbeeld een 60 meter hoge groene wand gevuld met bijna 53.000 planten. De nieuwbouw krijgt een groot conferentiecentrum waar ook publiekshoorzittingen kunnen worden gehouden voor onder andere patiënten en professionals. Jaarlijks brengt het EMA 36.000 bezoekers naar Nederland en het draagt bij aan de komst van vele bedrijven en een versterking van de Life Sciences & Health (LSH) sector.

Minister Bruins: ”Het is een prachtig en belangrijk resultaat dat het EMA volgens afspraak straks haar intrek kan nemen in het nieuwe hoofdkantoor dat in zeer korte tijd én in een hoog tempo is opgeleverd. In het belang van de patiënt in Europa moet het EMA namelijk altijd haar belangrijke werk van het bewaken van de kwaliteit en veiligheid van geneesmiddelen zo veel mogelijk ongestoord voort kunnen zetten. Ik ben trots op de samenwerking tussen de verschillende ministeries, het Rijksvastgoedbedrijf, de gemeente Amsterdam, Bouwcombinatie EMA (Dura Vermeer/Heijmans) en het EMA. Dit heeft geleid tot dit fantastische gebouw dat klaar is voor de toekomst.”

Guido Rasi, directeur van EMA: “Het is een belangrijke mijlpaal en we feliciteren de Nederlandse overheid die in minder dan 20 maanden een indrukwekkend gebouw heeft opgeleverd. Met de verhuizing naar het nieuwe gebouw zal het Agentschap zich weer geheel kunnen richten op haar belangrijke missie voor patiënten en dieren.”

Vytenis Andriukaitis, Europees commissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid: “Ik wil de Nederlandse overheid bedanken voor hun enorme inzet voor het in recordtijd realiseren van dit gebouw. Daarnaast bedank ik het personeel van het EMA dat hun belangrijke werk heeft voortgezet in een behoorlijk turbulente tijd.”

Verhuizing

Het EMA en Nederland gebruiken de weken na de oplevering om het gebouw volledig gebruiksklaar te maken. Op dit moment is het EMA nog gehuisvest in het tijdelijke onderkomen in het Spark-gebouw in Amsterdam. De verhuizing naar het nieuwe gebouw vindt tijdens de komende kerstperiode plaats en zal door Nederland gecoördineerd en uitgevoerd worden. In januari 2020 is de verhuizing voltooid. Vanaf 20 januari is het EMA volledig operationeel vanuit het nieuwe gebouw.

Geneesmiddelen voor mens en dier

Het EMA is een EU-agentschap. Zij beoordeelt de introductie van nieuwe geneesmiddelen. Kwaliteit, veiligheid en betrouwbaarheid staan hierbij voorop. Daarnaast houdt zij toezicht op de kwaliteit van geneesmiddelen voor mens en dier. Dat werk is van groot belang voor miljoenen patiënten in Europa.