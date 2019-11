Minister Blok: Geen tolerantie voor intolerantie

Vandaag opende minister Blok in Den Haag de zevende editie van de internationale conferentie voor vrijheid van religie en levensovertuiging. De jaarlijkse conferentie met de naam Istanboel Proces heeft als doel verschillende groepen, religieus en niet-religieus, bij elkaar te brengen om intolerantie, discriminatie en geweld op basis van religie of levensovertuiging aan te pakken. De laatste keer dat de conferentie plaatsvond was in 2016 in Singapore. Vandaag neemt Nederland, op verzoek van de Speciale rapporteur van de VN Ahmed Shaheed, het stokje over.

Voorbeelden van religieus geweld en discriminatie zijn helaas aan de orde van de dag. Kort geleden werd de Joodse gemeenschap in Halle, Duitsland, slachtoffer van extremistisch geweld, in Rusland staan Jehovagetuigen steeds meer onder druk en in Christchurch, Nieuw-Zeeland vond een terroristische aanslag plaats op een moskee. Een van de aanwezigen bij de conferentie is Farid Ahmed die eerder dit jaar bij deze aanslag zijn vrouw verloor.

Nederland kent een lange traditie van tolerantie als het op geloof of levensovertuiging aankomt, maar ook in ons land is er nog altijd sprake van discriminatie en geweld. Voldoende reden volgens Blok om dit jaar, samen met Universal Rights Group en de Nederlandse Speciaal gezant voor religie en geloofsovertuiging Jos Douma deze conferentie te organiseren.



Minister Blok noemt het voorbeeld van “Vader Frans”, een Nederlandse priester die christenen, moslims, alawieten, en druzen wist te verenigen tijdens zijn wandeltochten door Syrië en zegt: ‘Laten we bruggen bouwen. Ideeën uitwisselen. Het gesprek aan durven gaan. Alleen vanuit die open houding kunnen we ervoor zorgen dat mensen met verschillende religieuze of levensovertuigingen overal in vrede naast en met elkaar kunnen leven. Het belangrijkste is dat we dit samen moeten doen; geen tolerantie voor intolerantie’.

Bij de conferentie zijn verder VN vertegenwoordigers, religieuze en maatschappelijke partijen, NGO’s en journalisten aanwezig. Dinsdag wordt de conferentie voortgezet met onder andere een informatiemarkt, die verschillende burgerorganisaties de gelegenheid biedt te vertellen over hoe zij een bijdrage leveren aan meer tolerantie en toenadering op het gebied van religie en levensovertuiging.