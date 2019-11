Minister Blok in ether Noord-Korea

Tijdens zijn bezoek aan Zuid-Korea is minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken ook in Noord-Korea, en wel via de ether. Op het radiostation gaat de minister in gesprek met Noord-Koreanen. De Unification Media Group (UMG) is een radiostation in Seoul dat uitzendt in Noord-Korea en ook deels wordt bemand door vluchtelingen uit het buurland. Het is de eerste keer dat dit radiostation een minister ontvangt. Blok spreekt in de uitzending onder meer over de relatie van Nederland met Noord- en Zuid-Korea, mensenrechten en het belang van een kernwapenvrij Koreaans schiereiland.

Vrijheid

‘Vrijheid is een groot goed in Nederland’, aldus Blok in de radio-uitzending. ‘Je mag zelf weten wie je bent, wat je zegt en wat je gelooft. Ik gun het iedereen, ook de mensen in Noord-Korea, dat ze in vrijheid kunnen leven.‘ De minister voegt daar na afloop aan toe: ‘Heb veel bewondering voor het gedreven werk van deze radiomakers. Hun verhalen over de vlucht naar het zuiden zijn hartverscheurend. Ik draag de Noord-Koreanen een warm hart toe.’

Het UMG radiostation maakt zich hard voor persvrijheid door hun radio-uitzendingen aan de man te brengen onder hun noorderburen. Het station schat in dat de uitzending zo’n drie procent van de Noord-Koreaanse bevolking weet te bereiken. ‘Dat een miljoen Noord-Koreanen toegang hebben tot deze uitzendingen, geeft hoop’, aldus minister Blok.

Mensenrechten

De mensenrechtensituatie in Noord-Korea is al lange tijd zorgelijk. ‘Daar moet een einde aan komen’, stelt de minister. Nederland spreekt Noord-Korea hier stelselmatig op aan. Dat geldt ook voor de veiligheidssituatie. Vorig jaar was Nederland lid van de VN-Veiligheidsraad en verantwoordelijk voor het sanctiecomité voor Noord-Korea. ‘Als voorzitter van het comité hebben we gezien dat er nog veel werk verricht moet worden voordat het Koreaanse schiereiland gedenucleariseerd is. Daarvoor blijft Nederland zich inzetten. Voor de veiligheid van ons allemaal, bovenal de Koreanen.’

Noord-Korea is geen toegankelijk land. Het ministerie van Buitenlandse Zaken raadt Nederlanders af om naar het land te reizen, onder meer vanwege spanningen tussen Noord- en Zuid-Korea en onvoorspelbaar en hard optreden van de autoriteiten. Daarbij komt dat, als je toch wilt afreizen, het vaak lastig is om binnen te komen. Net als de meeste Europese landen heeft Nederland geen ambassade in de hoofdstad Pyongyang.

Programma

Minister Blok sprak in Zuid-Korea uitgebreid met zijn collega-minister Kang over onder meer de omgang met Noord-Korea, de regionale ontwikkelingen en de G20 in Japan deze week, waar Blok aan deelneemt. De minister gaf een toespraak op de Korea Universiteit over het belang van veiligheid van het internet. Ook legde hij een krans op de nationale begraafplaats ter nagedachtenis aan de gevallenen; Nederland was een van de 16 landen die meevochten aan de Zuid-Koreaanse zijde in de Koreaanse oorlog in 1950-1953. Daarbij sneuvelden 121 Nederlanders en raakten 5 Nederlanders vermist.