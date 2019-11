Minister-president Rutte en staatssecretaris Broekers-Knol brengen bezoek aan Nigeria

Minister-president Rutte en staatssecretaris Broekers-Knol van Justitie en Veiligheid zijn op dinsdag 26 november 2019 in Nigeria voor een officieel bezoek en een handelsdelegatie. Het bezoek begint met een bilateraal overleg met president Buhari op het presidentieel paleis in Abuja. Er zal worden gesproken over handel en economische samenwerking, vrede en veiligheid en over migratie. Het gesprek wordt afgesloten met de ondertekening van een gezamenlijk communiqué.



Daarna splitst de delegatie zich. De minister-president gaat naar een rondetafelgesprek onder voorzitterschap van president Buhari met diverse Nigeriaanse ministers en de Nederlandse handelsdelegatie. ’s Middags reist de minister-president verder naar de grootste stad en het grootste economische centrum van Afrika: Lagos. Hier heeft het merendeel van Nederlandse bedrijven in Nigeria zich gevestigd. De Nederlandse delegatie wordt ontvangen door gouverneur Sanwo-Olu en leden van zijn kabinet. In het gesprek met de gouverneur staat het ondernemersklimaat in Lagos centraal.



De delegatie van Broekers-Knol heeft na de ontmoeting met de Nigeriaanse president nog overleggen met de minister van Binnenlandse Zaken en de minister van Humanitaire Zaken. Ook brengt ze een bezoek aan de Nigeriaanse immigratiedienst en spreekt ze met de dienst die mensenhandel opspoort en slachtoffers opvangt. Bij al deze gesprekken staat de beperking van illegale migratie, bestrijding van mensenhandel en mensensmokkel en bevordering van terugkeer centraal.