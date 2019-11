Benoeming burgemeester Altena

De heer drs. E.B.A. Lichtenberg MCM (Egbert) wordt de nieuwe burgemeester van Altena. De ministerraad heeft op voorstel van minister Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besloten hem voor te dragen voor benoeming. De benoeming gaat in op 9 december 2019.

De heer Lichtenberg (52 jaar) is lid van het CDA. Hij is momenteel directeur Gemeenschappelijke Regeling WAVA/MidZuid B.V. Ook is hij fractievoorzitter CDA in de gemeente Papendrecht en in de Drechtraad van de Drechtsteden.

De gemeente Altena is ontstaan door samenvoeging van de gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem per 1 januari 2019. Op dit moment is de heer M.A. Fränzel MSc (D66) waarnemend burgemeester van Altena.