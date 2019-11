Nieuwe burgemeester in Epe

De heer dr. T.C.M. Horn (Tom) is benoemd tot burgemeester van Epe. De benoeming gaat in op 19 december 2019.

De heer Horn (59 jaar) is lid van de PvdA. Hij is op dit moment Lid Raad van Toezicht Parlan Jeugdhulp, Alkmaar. Daarvoor was hij o.a. wethouder van Haarlemmermeer.

De heer Horn volgt de heer H. van der Hoeve MPA (VVD) op die tot 1 oktober 2019 burgemeester was van Epe.