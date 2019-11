Nieuwe burgemeester in Geldrop-Mierlo

De heer J.C.J. (Jos) van Bree is benoemd tot burgemeester van Geldrop-Mierlo. De benoeming gaat in op 28 november 2019.

De heer Van Bree (50 jaar) is lid van de VVD. Hij is momenteel wethouder in Helmond.

Op dit moment fungeert de heer Marc Jeucken (wethouder namens het CDA) als locoburgemeester.