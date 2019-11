Voordracht nieuwe bewindvoerder bij IMF

Prof. Dr. P.L.C. (Paul) Hilbers is voorgedragen als nieuwe bewindvoerder bij het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in Washington. De Rijksministerraad heeft op voorstel van minister Hoekstra van Financiën ingestemd met deze voordracht.

Op dit moment is Hilbers Directeur Financiële Stabiliteit bij De Nederlandsche Bank. Na de formele instemming van de overige kiesgroeplanden, treedt Hilbers in oktober 2020 aan als bewindsvoerder bij het IMF in Washington.

Minister Hoekstra: “Hilbers heeft in zijn lange carrière als econoom in veel verschillende hoedanigheden zowel voor als met het IMF gewerkt en brengt hiermee een schat aan ervaring met zich mee. Hij kent de organisatie als geen ander, daarom ben ik ervan overtuigd dat hij deze functie heel goed gaat vervullen.”

Hilbers volgt de Belg Anthony De Lannoy op die sinds 2016 bewindvoerder is van de Nederlands-Belgische kiesgroep. Sinds 2012 vormen België en Nederland samen een kiesgroep binnen het dagelijks bestuur van IMF. Deze kiesgroep bestaat verder uit Armenië, Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Kroatië, Cyprus, Georgië, Israël, Luxemburg, Moldavië, Montenegro, Noord-Macedonië, Roemenië en Oekraïne.

Nederland en België leveren om de vier jaar de bewindvoerder c.q. de plaatsvervangend bewindvoerder. Zij vertegenwoordigen de landen uit de kiesgroep in het dagelijks bestuur van het IMF. Richard Doornbosch is momenteel de plaatsvervangend bewindvoerder. De laatste Nederlandse bewindvoerder was Menno Snel, nu staatssecretaris van Financiën, van 2011 tot 2016.