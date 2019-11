Nederland steunt Nigeria bij aanpak illegale migratie

Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asiel en Migratie) heeft dinsdag in Nigeria afspraken gemaakt over de aanpak van illegale migratie. Nederland zet in op capaciteitsopbouw in het Afrikaanse land en op verbetering van grensbewaking. Dat is nodig, omdat veel Nigerianen het land willen verlaten op zoek naar een betere toekomst. Ook is afgesproken de goede samenwerking op terugkeer verder te versterken. Volgens Broekers-Knol is het onwenselijk dat veel Nigerianen de sprong naar Europa wagen. ‘Nigerianen maken hier in Nederland bijna geen kans op asiel’, stelt ze. ‘Ze krijgen een afwijzing en staan daarna op straat, of zwerven door Europa’.

Ook is het lastig om de uitgeprocedeerde Nigerianen uit te zetten, omdat ze voor die tijd vaak al met onbekende bestemming zijn vertrokken. Voor de migranten zelf is de reis levensgevaarlijk, ook omdat meestal gebruik wogemaakt van criminele smokkelbendes.

Illegale migratie voorkomen

Het is daarom vooral belangrijk om te voorkomen dat Nigerianen via illegale migratie naar Europa reizen. Dat betekent niet alleen betere grensbewaking in Nigeria, maar ook het aanpakken van smokkelnetwerken en mensenhandelaren. Ook investeert Nederland in bewustwordingscampagnes voor de gevaarlijke reis. Voor het wegnemen van de grondoorzaken van migratie is het ministerie van Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking verantwoordelijk. Maar ook de handelsmissie van de minister-president helpt daarbij.

Training en ondersteuning

Broekers-Knol heeft in Nigeria afgesproken dat ze de Nigeriaanse grensbewakers gaat voorzien van een app om offline paspoorten te kunnen controleren. Ook komt er een vervolg op een trainingsprogramma voor medewerkers van de Nigeriaanse immigratiedienst. Verder worden grensbewakers getraind en wordt er expertise uitgewisseld tussen Europese en Nigeriaanse officieren van justitie, ter bestrijding van mensenhandel en grensoverschrijdende criminaliteit.

Terugkeer

Nigeria is een van de weinige Afrikaanse landen met uitgebreide regelgeving op het gebied van migratie. Op papier is veel al geregeld, maar de uitvoering vergt nog veel aandacht. Daardoor zijn er nog te vaak illegale migratiestromen vanuit het land. Als het gaat om terugkeer, werkt Nigeria goed mee. Die samenwerking zal de komende jaren verder worden geïntensiveerd.