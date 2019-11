Minister-president Rutte naar VN Klimaatconferentie COP25 in Madrid

Minister-president Rutte neemt op maandag 2 december deel aan de opening van de VN Klimaatconferentie COP25 in Madrid, Spanje. De minister-president spreekt de nationale verklaring uit en voert gesprekken met andere regeringsleiders over de voortgang bij het behalen van de doelen van het Parijs Akkoord. Op een aparte bijeenkomst van het Climate Vulnerable Forum houdt de minister-president een toespraak over klimaatadaptatie.