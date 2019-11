Nieuwe directeur spoorbeheerder ProRail

John Voppen wordt per 1 december de nieuwe voorzitter van de raad van bestuur van ProRail. De afgelopen maanden vervulde hij deze functie al op interim basis, na het vertrek van zijn voorganger Pier Eringa. De benoeming van Voppen is door minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) vandaag gecommuniceerd aan de Tweede Kamer.

Van Nieuwenhuizen: “Met John Voppen heeft ProRail niet alleen een topbestuurder in huis, maar ook eentje die ProRail en ons spoor al op z’n duimpje kent. De dagelijkse praktijk ziet en begrijpt hij als geen ander. Ik heb er alle vertrouwen in dat deze belangrijke ervaring zich de komende jaren zal uitbetalen. Onder leiding van Voppen blijft ProRail de komende jaren onverminderd hard werken aan een uitstekend spoor voor het groeiende aantal reizigers en goederenvervoerders.”

John Voppen (1972) werkt sinds 2005 bij ProRail, waarvan sinds 2016 als directeur operatie binnen de raad van bestuur. Daarvoor werkte hij van 2011 tot 2016 als directeur Verkeersleiding. Eerder was Voppen, die Technisch Management studeerde aan de Universiteit Twente, onder meer consultant bij Accenture. Bij ProRail was Voppen de afgelopen jaren als lid van de raad van bestuur verantwoordelijk voor het vergroten van de capaciteit op het spoor, het verbeteren van de betrouwbaarheid en het duurzamer maken van het spoor. Dit blijven ook de komende jaren belangrijke speerpunten.

De functie van directeur operatie binnen de raad van bestuur wordt per 1 december bekleed door Ans Rietstra. Zij was de afgelopen jaren binnen ProRail als directeur verantwoordelijk voor verschillende grote projecten, waaronder het laten rijden van steeds meer tienminutentreinen op de meest populaire stukken van het Nederlandse spoor. Met de herbenoeming van Hans van Leeuwen als financieel directeur is de raad van bestuur compleet. De bezoldiging van alle leden van de raad van bestuur valt binnen de kaders van de Wet normering van topinkomens (WNT).

ZBO ProRail

Het kabinet is voornemens het wetsvoorstel voor de omvorming van ProRail tot zbo binnenkort naar de Tweede Kamer te sturen. De inwerkingtreding van de wet is voorzien op 1 januari 2021. Voor een goed verloop van de omvorming tot publieke organisatie en de continuïteit is het belangrijk dat John Voppen per 1 december al voorzitter van de raad van bestuur is. Het afgelopen jaar is hij als lid van de raad van bestuur al nauw betrokken geweest bij de ZBO-vorming.