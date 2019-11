Secretaris-generaal Justitie en Veiligheid Siebe Riedstra naar ABD Topconsult

Siebe Riedstra, secretaris-generaal van het ministerie van Justitie en Veiligheid vertrekt uiterlijk 1 april 2020 en maakt de overstap naar ABD Topconsult. Riedstra, die in 2015 aantrad als secretaris-generaal bij het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft zijn besluit vandaag bekend gemaakt. Riedstra treedt eerst in dienst als consultant om na de zomer het directeurschap van ABD TOPConsult over te nemen.