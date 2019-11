Benoeming burgemeester Apeldoorn

De heer A.J.M. Heerts (Ton) wordt de nieuwe burgemeester van Apeldoorn. De ministerraad heeft op voorstel van minister Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besloten hem voor te dragen voor benoeming. De benoeming gaat in op 18 december 2019.

Ton Heerts (52 jaar) is lid van de PvdA. Hij is momenteel voorzitter van de MBO Raad en duovoorzitter van Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. Daarvoor was hij onder meer lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal en voorzitter van de FNV.

Op dit moment is mevrouw P.M. van Wingerden-Boers (VVD) waarnemend burgemeester van Apeldoorn.