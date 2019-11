Benoeming burgemeester Reusel-De Mierden

Mevrouw A.J.M.H. (Annemieke) van de Ven is benoemd tot de nieuwe burgemeester van Reusel-De Mierden. De benoeming gaat in op 10 december 2019.

Mevrouw van de Ven (61 jaar) is lid van het CDA. Zij is op dit moment executive coach voor bestuurders. Bestuurlijke ervaring deed ze eerder op als wethouder in Oss en Veghel.

Op dit moment is mevrouw J. Eugster-van Bergeijk (CDA) waarnemend burgemeester van Reusel-De Mierden.