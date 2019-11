Minister-president Rutte en ministers Blok en Bijleveld naar NAVO-bijeenkomst in Londen

Minister-president Rutte is samen met minister Blok van Buitenlandse Zaken en minister Bijleveld van Defensie op dinsdag 3 en woensdag 4 december in Londen voor een bijeenkomst van staatshoofden en regeringsleiders van de NAVO. Deze zogeheten NAVO Leaders’ Meeting staat in het teken van de viering van het 70-jarige bestaan van de NAVO.

De bijeenkomst start op 3 december met een ontvangst door Koningin Elizabeth op Buckingham Palace. Op 4 december vindt de werksessie plaats onder leiding van secretaris-generaal van de NAVO, Jens Stoltenberg. In deze sessie staat de lastenverdeling binnen het bondgenootschap centraal. Daarnaast zal onder meer gesproken worden over de relatie met Rusland en China en over het belang van de trans-Atlantische samenwerking.

En marge van de NAVO Leader’s Meeting vindt op 3 december het NAVO Engages event plaats. Minister-president Rutte neemt samen met minister-president Trudeau van Canada deel aan deze town hall-bijeenkomst, met als titel Innovating The Alliance.