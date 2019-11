Nieuwe burgemeester in Ameland

De heer drs. L.P. Stoel (Leo Pieter) is benoemd tot burgemeester van Ameland. De benoeming gaat in op 16 januari 2020.

De heer Stoel (57 jaar) is lid van de VVD. Hij is momenteel Control & MI Officer bij Aegon Asset Management. Hij was eerder wethouder gemeente Súdwest-Fryslân.

Op dit moment is de heer G. van Klaveren (VVD) waarnemend burgemeester van Ameland.