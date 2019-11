Nieuwe burgemeester in Noord-Beveland

Mevrouw drs. G.L. Meeuwisse (Loes) is benoemd tot burgemeester van Noord-Beveland. De benoeming gaat in op 18 december 2019.

Mevrouw Meeuwisse (60 jaar) is lid van de VVD. Zij is momenteel wethouder in Goes.

Op dit moment is mevrouw A.M. Demmers-van der Geest (D66) wnd. burgemeester in Noord-Beveland.