Minister Grapperhaus brengt werkbezoek aan Washington D.C.

Tijdens het bezoek heeft Grapperhaus o.a. gesprekken met de Amerikaanse minister van Justitie William Barr en met waarnemend minister van Binnenlandse Veiligheid Chad Wolf. Grapperhaus verzorgt tevens een lezing aan de Center for Strategic and International Studies (CSIS) met als thema "Global Partnerships to Combat Cybercrime & the Challenge of Going Dark". Tijdens de lezing gaat Grapperhaus in op de kenmerkende Nederlandse publiek-private samenwerking op het gebied van cybersecurity en de strijd tegen cybercriminaliteit. Ook bezoekt hij de FBI, DEA en het National Center for Missing and Exploited Children.

"Nederland en de VS werken intensief samen in de strijd tegen georganiseerde (drugs)criminaliteit, cybercriminelen en aanpak van online kinderporno. Een goed voorbeeld van die samenwerking was het gezamenlijk oprollen van de via het dark web lopende Hansa Market, waarbij de Nederlandse politie samenwerkte met onder andere de FBI. Een van de grootste illegale marktplaatsen werd ontmanteld, overgenomen en offline gehaald. Nog steeds plukken we daar als Nederlandse justitie de vruchten van. De samenwerking tussen Nederland en de VS moeten we nog verder versterken en bestendigen om meer van dergelijke successen te behalen",

aldus Grapperhaus.

Onder andere Patricia Zorko (Plaatsvervangend Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid) en Theo van der Plas (programmadirecteur Digitalisering en Cybercrime Nationale Politie) begeleiden Grapperhaus tijdens het werkbezoek.