MKBidee breidt uit met 47 projecten voor leven lang ontwikkelen in het mkb

Een nieuwe groep ondernemers gaat aan de slag met hun MKB!dee. Het betreft 47 projecten voor scholing en bijscholing van personeel in het mkb, waarvoor de ondernemers in totaal € 7,8 miljoen euro aan subsidie ontvangen. Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat heeft vandaag het startschot gegeven.

In het afgelopen jaar hebben 14 projecten hun MKB!dee uitgewerkt. MKB!dee is een subsidieregeling van de overheid die ondernemers uitdaagt slimme oplossingen te bedenken voor het tekort aan personeel en leven lang ontwikkelen.

De belangstelling voor de tender 2019 was opnieuw groot, met in totaal 190 aanvragen. Hiervan zijn er 47 toegekend. Voor de eerste tender vorig jaar zijn 129 aanvragen ingediend, waarvan er 14 zijn toegekend. De subsidie bedraagt minimaal € 25.000,- en maximaal €200.000,- per project. De tender 2018 was bedoeld voor het technisch mkb. De tender 2019 is uitgebreid naar het brede mkb; daarbij ligt het accent op digitalisering en de klimaat- en energietransitie.

MKB-actieplan

MKB!dee is onderdeel van het grote programma Leven Lang Ontwikkelen (LLO) van de ministeries van OCW, SZW en EZK. MKB!dee is bedoeld om ondernemers te prikkelen werkende oplossingen te bedenken voor de belemmeringen en problemen waar ze zelf in de praktijk tegenaan lopen.

Staatssecretaris Mona Keijzer: “Veel bedrijven in het mkb hebben een personeelstekort. En ze weten dat de vaardigheden van hun werknemers bij de tijd moeten blijven. Dat gaat allemaal niet vanzelf, zeker niet als je een kleine ondernemer bent. In het MKB-actieplan heb ik de belofte gedaan dat de overheid helpt met subsidie en een handig netwerk. Het is mooi om te zien dat in de MKB!dee-projecten ondernemers vaak samenwerken met partners zoals het onderwijs of branches.”

Regionale techniek talent pools en serious gaming

In de MKB!dee-projecten van 2018 zaten veel initiatieven waarbij op afstand wordt geleerd: platformen, e-learningsmodules, kunstmatige intelligentie, games, en augmented reality.

In de nieuwe groep van 47 MKB!dee-projecten wordt onder meer geëxperimenteerd met regionale techniek talent pools en trainees voor het kleinere mkb en met de ontwikkelingen van veranderende vaardigheden in de automotive branche met behulp van serious gaming. In het MKB!dee-project ‘Autoschadetechnici in transitie’ worden garagemedewerkers met behulp van serious gaming en e-learning getraind om de omslag te maken in de digitalisering, van techniek naar ict. In het MKB!dee-project ‘Techniek Talent Pool’ zetten techniekbedrijven uit Woerden en omgeving zich gezamenlijk in voor bijscholing van junior-medewerkers en de doorontwikkeling van senior-medewerkers.

Meer informatie

Meer informatie op: www.mkbideenetwerk.nl. Daar staan de 14 MKB!dee-projecten van 2018, met interviews en video’s. En ook de 47 MKB!-projecten van 2019. De evaluatie van de projecten komt naar verwachting in maart 2020 beschikbaar.

Meer informatie over het MKB-actieplan: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ondernemen-en-innovatie/ondersteuning-voor-midden--en-kleinbedrijf-mkb