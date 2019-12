Pilot rechtsbijstand Rotterdam-Zuid van start

Snelle en betere oplossingen voor mensen met problemen, dat is het doel van de pilot rechtsbijstand in Rotterdam-Zuid die op 1 december van start is gegaan. Het wijkteam van Hillesluis, sociaal advocaten, het Juridisch Loket, en sociale raadslieden werken samen om dit doel te bereiken. De pilot die een jaar duurt, wordt in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid uitgevoerd door de gemeente Rotterdam, in samenwerking met de genoemde partijen.

Minister Dekker (Rechtsbescherming):

“Deze werkwijze moet ertoe leiden dat mensen in Hillesluis sneller en beter kunnen worden geholpen. Hopelijk is deze manier van werken vervolgens ook te gebruiken op andere plekken in Nederland. We doen deze proef om daar achter te komen.”



Een van de belangrijkste uitgangspunten van de stelselherziening rechtsbijstand én van deze pilot is dat de rechtzoekende en zijn/haar probleem centraal staat. In de pilot gaan partijen samen kijken naar zaken die bij het sociale wijkteam binnenkomen, bijvoorbeeld of er juridische aspecten aan het probleem van de rechtzoekende zitten. Daarvoor zullen medewerkers van het Juridisch Loket of de Sociaal Raadslieden wekelijks aansluiten bij het wijkteam. De juridisch hulpverlener kan als dat nodig is zelf de nodige hulp bieden of doorverwijzen naar meer specialistische juridische hulp van een advocaat. Om een goede inschatting te maken van het probleem kan er ook bij de diagnose al telefonisch advies van een advocaat worden ingeschakeld.

Het doel is om hechtere netwerken en betere verbindingen te realiseren tussen sociaal en juridisch domein, waarin hulpverleners elkaar snel weten te vinden. Hierdoor worden de verschillende kanten van de problemen van mensen door de meest aangewezen hulpverlener opgepakt. Dit moet leiden tot snellere en betere oplossingen voor mensen.