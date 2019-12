Genomineerden Joke Smitprijs 2019 bekend

Ellen Laan, Eva Yoo Ri Brussaard of Mariëtte Hamer. Een van deze drie genomineerden krijgt woensdag 11 december de Joke Smit oeuvreprijs uitgereikt. De regeringsprijs gaat iedere twee jaar naar een persoon of organisatie die zich inzet op het gebied van vrouwenemancipatie. De winnaar van de oeuvreprijs, die bepaald wordt door de jury, ontvangt een kunstwerk en een bedrag van 10.000 euro.

De prijs is vernoemd naar feministe, politica en journaliste/publiciste Joke Smit (1933 – 1981). Met haar artikel ‘Het onbehagen bij de vrouw’ (1967), gaf ze 52 jaar geleden het startsein voor de tweede feministische golf in Nederland. Naast de oeuvreprijs is er ook een aanmoedigingsprijs, waarvoor drie kandidaten zijn.

Genomineerden oeuvreprijs

Ellen Laan is seksuologe en is een pionier in haar vakgebied. Zij is door de jury genomineerd vanwege het doorbreken van taboes op de vrouwelijke seksualiteit en het bespreekbaar maken ervan. Dit alles op een zeer toegankelijke manier.

Eva Yoo Brussaard zet zich met haar stichting ‘Single Super Mom’ in voor alleenstaande moeders. Volgens de jury heeft Eva Yoo Brussaard met haar tomeloze inzet een groep vrouwen die eerder niet zo zichtbaar was, een duidelijke stem gegeven.

Mariëtte Hamer is voorzitter van de Sociaal-Economische Raad (SER). De jury nomineert Mariëtte Hamer vanwege haar jarenlange inzet voor vrouwen. Onder andere als Tweede Kamerlid heeft zij met verschillende regelingen gezorgd voor meer financiële onafhankelijkheid van vrouwen.

Top 3 aanmoedigingsprijs

Voor de aanmoedigingsprijs komen personen of initiatieven in aanmerking die zich recentelijk hebben ingezet om een succesvolle bijdrage te leveren aan het verbeteren van de positie van vrouwen in Nederland. De aanmoedigingsprijs is een publieksprijs en wordt bepaald door een online verkiezing. De 3 kandidaten met de meeste stemmen zijn:

Cathelijne Blok geeft, met haar feministisch kunstplatform ‘The TittyMag’, jonge creatievelingen de ruimte om hun werk te doen. Op de website zijn interviews als de ‘Feministische beldate’ te vinden, waarin ze andere feministische organisaties in de spotlight zet.

Onder de naam ‘DAMN, HONEY’ maken Marie Lotte Hagen en Nydia van Voorthuizen een podcast en hebben zij meerdere boeken geschreven over hoe een moderne vrouw (m/v) haar leven kan vormgeven.

Rocky Hehakaija was het eerste en enige vrouwelijke lid van de Street Legends, het beste straatvoetbalteam ter wereld. Ze is tevens de eerste en enige vrouw met een eigen ‘karakter’ in de wereldberoemde voetbalvideogame FIFA 20.

De jury

De jury bestaat uit Rahma el Mouden (voorzitster; onderneemster), Liza Mügge (universitair hoofddocente politicologie), Jelle Havermans (docent en kunstenaar), Madeleijn van den Nieuwenhuizen (onderzoekster en columniste) en Milou Deelen (journaliste).