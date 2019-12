Consultatie Nederlandse veiling snelle mobiele communicatie gestart

Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) heeft vandaag de consultatie gestart voor de veiling van frequenties voor snelle mobiele communicatie zoals 5G. Deze zogenoemde conceptregelgeving bevat zowel de voorgestelde opzet als de minimum opbrengst (0,9 miljard euro) van de landelijke veiling in het voorjaar van 2020. Na de veiling blijven minimaal drie partijen diensten aanbieden aan Nederlandse consumenten en bedrijven.

Tegelijkertijd zijn deze week Europese afspraken en de Nederlandse Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) over de veiligheid en integriteit van telecommunicatie bekend gemaakt. In de EU Telecomraad is door alle lidstaten afgesproken dat kritieke onderdelen van telecomnetwerken alleen afkomstig mogen zijn van betrouwbare leveranciers. Het vandaag genomen Nederlandse besluit is hierop gebaseerd en in lijn met maatregelen van andere lidstaten. Aanbieders van mobiele telecommunicatie in Nederland kan worden opgedragen dat zij bepaalde leveranciers zullen moeten uitsluiten op basis van criteria zoals vermoedens van misbruik of spionage.

Staatssecretaris Mona Keijzer (EZK): “Nederlanders gebruiken elke dag meer en meer data. Elektronisch betalen, online video’s, de toekomstige zelfrijdende auto’s, robotica, landbouw- en zorgdrones: ze zijn nu al of straks niet meer weg te denken. Die grote behoefte in de samenleving aan snelle en betrouwbare mobiele communicatie vult het kabinet in. Dat doen we met het voorstel voor de veiling van de benodigde frequentieruimte én ons besluit in lijn met EU-afspraken om netwerken te beschermen tegen onbetrouwbare leveranciers.”

Voorstel opzet landelijke veiling frequenties voorjaar 2020

De staatssecretaris stelt voor om in het voorjaar van 2020 de zogenoemde 700, 1400 en 2100 Megahertz (MHz) frequentiebanden volgens een meerrondenveiling te verdelen. Gedurende de veiling komt vanuit het ministerie van EZK geen informatie beschikbaar over het totaal aantal deelnemers en hun namen. Na afloop worden de winnende partijen bekend gemaakt en zal de staatssecretaris het gehele biedproces openbaar maken. De voorgestelde reserveprijzen voor de vergunningen, oftewel de minimum opbrengsten, bedragen in totaal 0,9 miljard euro. Op 98% van de oppervlakte van elke Nederlandse gemeente moet in de toekomst mobiele dekking zijn gerealiseerd. In deze dekkingseis zitten ook normen voor de minimale snelheid op de uiterste randen van een mobiel netwerk. Door deze eisen komt de Nederlandse mobiele internetsnelheid op gemiddeld meer dan 100 Mbps (Megabit per seconde). De maximum snelheid nabij een netwerkantenne ligt zelfs nog eens twintig keer zo hoog (boven 2 Gigabit per seconde). Nederland blijft zo een mondiale koploper met de nieuwste mobiele netwerken.

Bij de veiling worden maatregelen genomen om te zorgen dat deelnemende marktpartijen over maximaal veertig procent van het totaal aan beschikbare frequenties kunnen beschikken. Daarbij worden ook de huidige vergunningen van de aanbieders dus meegeteld. Dat betekent dat er minimaal drie aanbieders komen van openbare, snelle mobiele communicatie zoals 5G. Op die manier borgt het ministerie van EZK dat er voldoende concurrentie blijft op de telecommarkt wat leidt tot kwaliteit, innovatie en redelijke prijzen voor consumenten.

Planning veilen

De consultatie loopt zes weken vanaf 5 december 2019. Nederland wil daarna conform afspraken binnen de EU voor 30 juni 2020 daadwerkelijk veilen. Begin 2022 volgt de veiling van de 3,5 Gigahertz frequentieband. Boven de denkbeeldige lijn Amsterdam-Zwolle is deze band nu nog in gebruik voor het satellietcommunicatie interceptiestation van de inlichtingendiensten in Burum. Het kabinet maakt daarom vandaag ook bekend dat de beoogde internationale oplossing in principe haalbaar is en dat deze frequentieband per september 2022 al beschikbaar kan komen voor mobiele communicatie zoals 5G.

Veiligheid en integriteit telecomnetwerken

Het kabinet heeft in juli zijn maatregelen aangekondigd om telecommunicatiediensten, zoals de toekomstige 5G-netwerken, te beschermen tegen dreigingen als spionage en sabotage. Eén van deze maatregelen is de mogelijkheid van het stellen van extra hoge eisen aan leveranciers van diensten en producten. Kritieke onderdelen van het telecomnetwerk mogen alleen afkomstig zijn van betrouwbare leveranciers.

Uitsluiting van een onbetrouwbare leverancier kan conform de AMvB plaatsvinden als het vermoeden bestaat dat deze de Nederlandse telecominfrastructuur- en diensten kan misbruiken of uit kan laten vallen. Of als er sprake is bij deze partij van nauwe banden met of wettelijke controle door buitenlandse overheden dan wel derde partijen zoals bedrijven en inlichtingendiensten die betrokken zijn bij spionage, beïnvloeding of sabotage. De beoordeling hiervan gaat in overleg met de NCTV en de Nederlandse inlichtingendiensten.