Minister Bruins: zet geneesmiddelen op de Europese agenda

Minister Bruins (Medische Zorg) heeft vandaag in Brussel gesproken met de nieuwe Eurocommissaris van Gezondheid Stella Kyriakides. Tijdens deze eerste ontmoeting heeft de minister gepleit voor een gezamenlijk Europees plan om geneesmiddelentekorten tegen te gaan en de betaalbaarheid van geneesmiddelen aan te pakken. Maandag praat de minister verder met zijn Europese collega-ministers over dit onderwerp tijdens de Gezondheidsraad.

Minister Bruins kondigde al eerder aan zo snel mogelijk met de nieuwe commissaris om de tafel te willen gaan. De ontvangst van de minister was het eerste officiële optreden van de nieuwe commissaris. Tijdens de ontmoeting is gesproken om gezamenlijk op te trekken bij het tegengaan van geneesmiddelentekorten door te onderzoeken of de productie van geneesmiddelen weer meer in Europa kan plaatsvinden. De commissaris heeft gevraagd of Nederland hier een actieve rol in kan spelen. Ook is ingegaan op welke wijze innovatieve dure geneesmiddelen - zoals weesgeneesmiddelen - beschikbaar kunnen komen tegen redelijke prijzen.

Minister Bruins: “Patiënten moeten altijd toegang hebben tot goede en betaalbare geneesmiddelen. Nu en in de toekomst. Ik ben blij dat de nieuwe commissaris dit ook hoog op de agenda heeft staan. We moeten namelijk samen optrekken om bijvoorbeeld geneesmiddelentekorten tegen te gaan. En we moeten ook voorkomen dat marktexclusiviteit voor weesgeneesmiddelen wordt misbruikt. Tijdens de aankomende Gezondheidsraad zal ik mijn collega’s oproepen om in actie te komen en voorstellen om het onderwerp geneesmiddelen een vaste plek te geven op de Europese agenda.”

In het gesprek heeft de minister ook aangegeven dat Nederland een Europese samenwerking blijft steunen in de aanpak van antibioticaresistentie. De afgelopen jaren heeft Nederland dit succesvol internationaal geagendeerd vanuit een ‘one health’ benadering.