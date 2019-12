Nieuwe burgemeester in Wijk bij Duurstede

Mevrouw drs. I.P. (Iris) Meerts is benoemd tot burgemeester van de gemeente Wijk bij Duurstede. De benoeming gaat in op 16 december 2019.

Mevrouw Meerts (47 jaar) is lid van de PvdA. Zij is momenteel managing director van het Centre of Expertise Cyber Security aan de Haagse Hogeschool.

Op dit moment is mevrouw Albertine van Vliet-Kuiper (D66) waarnemend burgemeester.