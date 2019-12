Minister-president Rutte bezoekt Drechtsteden en Zoetermeer

Minister-president Rutte brengt op woensdag 11 december een werkbezoek aan Zoetermeer en de regio Drechtsteden. Tijdens het programma staat de ontwikkeling van deze gebieden centraal.

De regio Drechtsteden bestaat uit zeven gemeenten (Alblasserdam, Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht) waar in totaal ruim 290.000 mensen wonen en waar verschillende weg- en waterwegen samenkomen en de maritieme industrie een belangrijke sector is. Tijdens een rondrit en rondvaart door de regio spreekt de minister-president onder andere met burgemeester van Dordrecht en voorzitter van de regio Drechtsteden, de heer Kolff, over de samenwerking tussen de gemeenten en de innovatiekracht en toekomst van het gebied. De minister-president krijgt ook een rondleiding door de Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht, waar MBO-studenten praktijklessen volgen die aansluiten op hun opleiding en werk. Ten slotte opent hij een nieuw bedrijfspand van familiebedrijf Koedood Marine Group in Hendrik-Ido-Ambacht.

In Zoetermeer staat het programma in het teken van verstedelijking en bereikbaarheid. Een groot deel van Zoetermeer stamt uit de jaren ’70 en de stad beschikt derhalve over veel kennis en ervaring met bouwen in tijden van woningnood. In dat kader wordt de minister-president rondgeleid door de wijk Palenstein en spreekt hij in het Crown Business Center met deskundigen over stedelijke ontwikkeling. Ook bezoekt de minister-president het nieuwe station Lansingerland-Zoetermeer. Verder bezoekt minister-president Rutte de ambachtenwerkplaats Piëzo, een sociaal maatschappelijke organisatie die mensen in de gelegenheid stelt om hun talenten en vaardigheden te ontdekken en verder te ontwikkelen en zo (meer) zelfredzaam te worden.