Minister-president Rutte en minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit spreken woensdag 11 december 2019 deskundigen en vertegenwoordigers van natuurorganisaties in het kader van de stikstofproblematiek. Het gesprek is onder meer bedoeld om van gedachten te wisselen over mogelijke oplossingsrichtingen en om te luisteren naar de zorgen die leven.