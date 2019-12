Mariëtte Hamer wint Joke Smitprijs 2019

Mariëtte Hamer is de winnaar van de Joke Smitprijs 2019, zo maakte de jury vandaag bekend. Hamer ontving de prijs op woensdag 11 december uit handen van minister Wouter Koolmees (SZW) in Almere. Rocky Hehakaija is verkozen tot winnaar van de Aanmoedigingsprijs.

De Joke Smit-prijs is een tweejaarlijkse Nederlandse regeringsprijs en een oeuvreprijs. De prijs is dit jaar voor de 17e keer uitgereikt. Hamer ontvangt een kunstobject en een bedrag van € 10.000.

Een jury onder leiding van Rahma el Mouden koos Mariëtte Hamer vanwege haar langdurige inzet voor de verbetering van de positie van vrouwen in Nederland. Zij zet zich gedurende haar hele carrière in voor de emancipatie van vrouwen. Hiervoor weet zij mensen te verbinden en in beweging te brengen en daarnaast maakt zij nieuwe generaties bewust van deze strijd. In haar huidige rol als voorzitter van de Sociaal-Economische Raad (SER) blijft ze oog hebben voor emancipatie. Ze krijgt daarbij naast politiek ook het bedrijfsleven in beweging. Zij is een voorbeeld en een rolmodel voor jong en oud, aldus de jury.

Behalve Mariëtte Hamer waren Ellen Laan, hoogleraar Biopsychosociale Determinanten van Seksuele gezondheid en hoofd van de afdeling Seksuologie en Psychosomatische gynaecologie van het Amsterdam Universitair Medisch Centrum en Eva Yoo Ri Brussaard, oprichter van stichting Single SuperMom, voor het versterken van de sociaal economische positie van alleenstaande moeders, genomineerd.

Aanmoedigingsprijs

De Aanmoedigingsprijs van € 1.000 gaat dit jaar naar Rocky Hehakaija. Zij heeft de meeste stemmen gekregen in een online verkiezing. Rocky Hehakaija maakt motivatieprogramma’s met meisjes en jongens en kreeg als eerste en enige vrouw een eigen karakter in de wereldberoemde voetbalvideogame FIFA 20. Daarnaast is zij het enige vrouwelijke lid van de Street Legends, een wereldberoemd straatvoetbalteam onder leiding van Edgar Davids.

Verder waren DAMN HONEY van Marie Lotte Hagen en Nydia van Voorthuizen en Cathelijne Blok genomineerd voor de Joke Smit 2019 Aanmoedigingsprijs. Hagen en van Voorthuizen schreven het boek ‘Damn, Honey’ en maken podcast over hoe een moderne vrouw haar leven kan vormgeven. Cathelijne Blok geeft met haar feministisch kunstplatform ‘The TittyMag’ jonge creatievelingen de ruimte om hun werk te laten zien.

Regeringsprijs voor emancipatie

Deze regeringsprijs is vernoemd naar feminist Joke Smit (1933 - 1981) die een vooraanstaande rol heeft vervuld in de vrouwenemancipatie-beweging. Daarnaast is er de Aanmoedigingsprijs op het gebied van vrouwenemancipatie, die tevens tweejaarlijks wordt uitgereikt. Met het uitreiken van deze prijzen onderstreept de regering de betekenis van emancipatie en het belang dat zij hecht aan de bevordering van emancipatie in de Nederlandse samenleving.