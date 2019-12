Inschrijving Bedrijvenmiddag Ambassadeursconferentie 2020 geopend

Internationale ondernemers die hun activiteiten in het buitenland willen starten of uitbreiden, kunnen op woensdag 29 januari in gesprek met de ambassadeurs van de betreffende landen. Die zijn dan in Den Haag voor de Ambassadeursconferentie 2020. De inschrijving voor de Bedrijvenmiddag is nu geopend.

Experts

Op de Bedrijvenmiddag zijn meer dan 140 Nederlandse ambassadeurs en consuls-generaal beschikbaar om Nederlandse ondernemers te helpen hun internationale handelsmogelijkheden te verkennen. Zij vertegenwoordigen de Nederlandse belangen wereldwijd, beschikken over een groot internationaal en diplomatiek netwerk, kennen de lokale markt en zijn experts op het gebied van de economische ontwikkelingen.

Speeddates en informatiemarkt

Tijdens de Bedrijvenmiddag kunnen ondernemers maximaal 4 korte één-op-één gesprekken voeren met de ambassadeurs en consuls-generaal. Ook zijn er adviseurs van het ministerie van Buitenlandse Zaken, de Rijksdienst van Ondernemend Nederland, VNO-NCW, MKB-Nederland aanwezig om deelnemers van informatie te voorzien. De Bedrijvenmiddag sluit af met een netwerkreceptie.

Ambassadeursconferentie

De Bedrijvenmiddag is onderdeel van de Ambassadeursconferentie die het ministerie van Buitenlandse Zaken jaarlijks organiseert voor ambassadeurs en consuls-generaal. De conferentie is bedoeld om hen zo goed mogelijk in staat te stellen om de Nederlandse belangen te vertegenwoordigen in hun land van plaatsing.

Aanmelden

Deelname aan het evenement is gratis. Aanmelden kan vóór maandag 20 januari 2020. Let op: het aantal plaatsen is beperkt en onder voorbehoud. Bij aanmelding kunt u maximaal 4 gesprekken per bedrijf aanvragen. U kunt zich aanmelden via dit formulier.