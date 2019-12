Benoeming lid in buitengewone dienst in het college van de Algemene Rekenkamer

Mevrouw drs. J.M.A. (Hanny) Kemna wordt lid in buitengewone dienst in het college van de Algemene Rekenkamer. De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om haar voor benoeming voor te dragen. De benoeming gaat in per 1 januari 2020.

Mevrouw Kemna is meervoudig commissaris en IT auditor. Zij is onder meer President Commissaris van MN Services NV, (vice)voorzitter van de Raad van Commissarissen van Menzis NV en Non Executive Director voor ASA International.