3FM 2019 Serious Request: Mensenhandel zichtbaar maken

Met 3FM Serious Request: The Lifeline komen 3FM en het Rode Kruis in actie voor slachtoffers van mensenhandel. Slachtoffers zijn onderworpen aan arbeidsuitbuiting, seksuele uitbuiting, criminele uitbuiting of gedwongen orgaanverwijdering. De wereldwijd 25 miljoen slachtoffers hebben te maken met dwang, geweld en misleiding. Van 18 tot en met 24 december lopen de 3FM-dj’s van Goes naar Groningen om aandacht voor slachtoffers te vragen en geld in te zamelen. Onderweg stoppen zij op zgn. chequepoints waar events en optredens zijn. De opbrengst gaat naar psychologische hulp voor de slachtoffers en voorlichting met als doel mensenhandel te voorkomen en te herkennen. De actie van 3FM en het Rode Kruis leveren een belangrijke bijdrage aan de bewustwording en het bespreekbaar maken van dit maatschappelijke probleem.

Programma Samen tegen mensenhandel

Het tegengaan van mensenhandel kan alleen als samen wordt gewerkt aan de preventie, opsporing en het bieden van hulp aan slachtoffers. Binnen de Rijksoverheid wordt mensenhandel aangepakt met het programma Samen tegen Mensenhandel. Hierin maken de vier ministeries Justitie en Veiligheid, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Buitenlandse Zaken en Volksgezondheid Welzijn en Sport, gemeenten, het Openbaar Ministerie, de politie, de zorg, scholen, maatschappelijke organisaties en vele anderen een vuist tegen mensenhandel. De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid is verantwoordelijk voor de coördinatie van dit programma.

Signalen herkennen

Het voorkomen van mensenhandel en het herkennen van signalen zijn belangrijk in de strijd tegen mensenhandel. Op de wegwijzer mensenhandel lees je meer over het herkennen van signalen en wat jij kunt doen als je vermoed dat iemand in jouw omgeving wordt uitgebuit. Hier vind je ook informatie over organisaties die iedere dag opnieuw inzetten voor het opsporen van mensenhandel en het bieden van hulp van slachtoffers. Op deze site vind je ook verhalen van Nederlandse slachtoffers van uitbuiting.