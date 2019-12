Ministerie van EZK maakt Nederlandse internetsnelheden op adresniveau inzichtelijk

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) maakt voor het eerst de beschikbare snelheden van vast internet per adres voor iedereen inzichtelijk. In bijna driehonderd gemeenten is inmiddels nagenoeg overal internet van tenminste 100 Megabit per seconde (Mbps) beschikbaar voor consumenten en bedrijven. Dat staat in de voortgangsrapportage van het Actieplan Digitale Connectiviteit die staatssecretaris Mona Keijzer (EZK) vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Snel internet, overal beschikbaar, voor iedereen: vast en mobiel. Het kabinet heeft vorig jaar als doel gesteld dat in 2023 snel vast breedbandinternet (tenminste 100 Mbps) in Nederland de norm is. Uit de nieuwste cijfers blijkt dat dit inmiddels voor 97% van de Nederlanders geldt en dit de komende jaren toeneemt met alle uitrolplannen van marktpartijen. Het kabinet ambieert dat een grote meerderheid in 2023 een nog eens tien keer zo snelle verbinding van 1 Gigabit per seconde heeft.

Staatssecretaris Mona Keijzer (EZK): “Consumenten en bedrijven willen altijd en overal verbonden zijn met snel internet. Nederland heeft nu een digitale infrastructuur van wereldklasse, maar we moeten dus significant investeren om aan die enorme toegenomen vraag naar data te voldoen. Dat is van belang voor onze maatschappij en toekomstige banen en inkomsten. Om dat te bereiken, creëert het kabinet daarom de benodigde randvoorwaarden voor innovaties en de diensten die daarin voorzien.”

Kaart beschikbaar via overalsnelinternet.nl

De beschikbare vaste internetsnelheden (glasvezel-, kabel- en koperverbindingen) zijn zowel op landelijk en gemeentelijk niveau als per individueel adres te bekijken en de kaart geeft daarmee inzicht in hoeveel procent al snel breedbandinternet heeft. Bekijk de kaart hier of via www.overalsnelinternet.nl

De voortgangsrapportage van het Actieplan Digitale Connectiviteit gaat ook in op de ontwikkelingen qua mobiele communicatie. Zo is begin deze maand de consultatie gestart voor de veiling van frequenties voor snelle mobiele communicatie zoals 5G. Deze zogenoemde conceptregelgeving bevat zowel de voorgestelde opzet als de minimum opbrengst (0,9 miljard euro) van de landelijke veiling in het voorjaar van 2020. Na de veiling blijven minimaal drie partijen diensten aanbieden aan Nederlandse consumenten en bedrijven.



Afgelopen oktober zijn door het hele land zeven regionale gesprekstafels gehouden met meer dan 350 deelnemers, waaronder circa 200 gemeenten, over de vraag hoe we in Nederland gezamenlijk kunnen zorgen voor een soepele uitrol van digitale infrastructuur op lokaal niveau.