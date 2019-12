Nilaya en Luca benoemd tot kinderminister van BZK

Nederland is per 1 januari 2020 twee bewindspersonen rijker. Nilaya Holwijn (12 jaar) en Luca Ripolli (15 jaar) zijn door minister Raymond Knops benoemd tot kinderminister. De kinderbewindspersonen zullen een jaar lang het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) met slimme tips en praktische adviezen helpen het beleid beter en kindvriendelijker te maken.

BZK neemt hiermee het stokje over van het ministerie van VWS. Zij hebben in 2019 drie kinderbewindspersonen gehad.

Met het aanstellen van Nilaya en Luca kunnen minister Knops en minister Ollongren rekenen op twee gedreven, ervaren en maatschappelijk heel actieve kinderbewindspersonen. Wie zijn ze?

Nilaya Holwijn was enthousiast kinderburgemeester van de gemeente Diemen. Ze wil iets betekenen voor de mensen om haar heen en zit in de brugklas. Nilaya vindt het belangrijk dat volwassenen in het algemeen en politici in het bijzonder meer naar kinderen luisteren. Ze gaat onder andere advies geven over de vraag hoe we democratie kunnen versterken en kinderen meer een stem kunnen geven.

Luca Ripolli doet veel vrijwilligerswerk en is op school heel actief, o.a. in de leerlingenraad. Hij zit in de 4e klas op het Noordik in Almelo. Hij wil als kinderminister voor minister Knops graag laten zien wat digitaal meedoen voor hem en andere kinderen betekent. In het bijzonder gaat hij zich bezig houden met digitale inclusie en de direct duidelijk brigade.

Het ministerie van BZK, is het tweede departement dat kinderbewindspersonen aanstelt. Het was een idee van de toenmalig kinderburgemeester van Leeuwarden. Die vroeg in 2018 op de Voor de Jeugddag (een themadag over jeugdbeleid in Amsterdam) om een kinderminister en kinderstaatssecretaris.