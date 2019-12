Bureau ICT-toetsing wordt onafhankelijk adviescollege

Het Bureau ICT-toetsing (BIT), in 2015 opgericht als tijdelijk bureau om de beheersing van ICT-projecten bij de Rijksoverheid te verbeteren, gaat na 2020 verder als een op afstand geplaatst onafhankelijk adviescollege. De functie van het BIT wordt ook permanent. Dat schrijft minister Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) in een brief aan de Tweede Kamer.