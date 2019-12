Lagere hypotheekrente? Voorkom terugbetalen, pas de voorlopige aanslag aan

Huiseigenaren die in 2019 hun hypotheek hebben overgesloten, betalen nu waarschijnlijk minder hypotheekrente. Zij kunnen dan ook minder hypotheekrente aftrekken bij de aangifte inkomstenbelasting en dat werkt ook door in de voorlopige aanslag. De Belastingdienst raadt deze huiseigenaren daarom aan deze aan te passen.

Door de voorlopige aanslag voor 2020 aan te passen naar de actuele rente, voorkomen mensen dat ze bij de definitieve aanslag van de aangifte inkomstenbelasting moeten terugbetalen. Meer informatie hierover staat op belastingdienst.nl/voorlopige-aanslag.

Wanneer er kosten gemaakt zijn bij het oversluiten van een hypotheek, waaronder bijvoorbeeld boeterente, dan mogen huiseigenaren deze kosten in het jaar van oversluiten ook aftrekken via de voorlopige aanslag. Dat betekent dat in het belastingjaar van oversluiten eenmalig meer mag worden afgetrokken. Als het bedrag van de voorlopige aanslag het jaar erna dan te hoog is, is het verstandig de voorlopige aanslag aan te passen.

Ook andere veranderingen in de persoonlijke en financiële situatie kunnen van invloed zijn op de voorlopige aanslag. Denk bijvoorbeeld aan het starten van een onderneming, gaan samenwonen of scheiden. Bij veranderingen loont het om de voorlopige aanslag aan te passen en te controleren of er aanpassingen nodig zijn bij toeslagen.

Wetswijzigingen alvast verwerkt

Naast veranderingen in de persoonlijke situatie, hebben ook wetswijzigingen uit het Belastingplan invloed op de hoogte van de voorlopige aanslag. De Belastingdienst heeft de meeste wetswijzigingen die van invloed zijn op het belastingbedrag alvast in de voorlopige aanslag verwerkt. Op de website van de Belastingdienst staat welke wetswijzigingen invloed hebben op de hoogte van de voorlopige aanslag.

Tips voor huiseigenaren en de voorlopige aanslag

1. Wie vooraf wil weten hoeveel belasting hij terugkrijgt na een wijziging kan het formulier invullen om een voorlopige aanslag aan te vragen. Dat levert een indicatie op van de gevolgen van de wijziging. Ondertekenen en versturen kan dan later.

2. Het aanpassen van een voorlopige aanslag kan op elk gewenst moment. Wie de voorlopige aanslag direct na het oversluiten van een hypotheek of een andere verandering in de persoonlijke situatie controleert, voorkomt verrassingen bij de definitieve aanslag inkomstenbelasting.

3. Meer informatie over het oversluiten van een hypotheek en de invloed op de hypotheekrenteaftrek? Kijk op www.belastingdienst.nl/koopwoning.