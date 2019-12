Staatssecretaris Keijzer stelt toetsingsdrempels overnames in telecomsector voor

Het kabinet wil dat aanbieders van telefonie en internet met meer dan 100.000 Nederlandse gebruikers onder de voorgenomen Wet ongewenste zeggenschap telecommunicatie (WOZT) gaan vallen. Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) heeft vandaag de consultatie gestart voor het besluit waarin deze en andere drempels staan opgenomen.

Het ontwerpbesluit omvat verder Nederlandse hostingdiensten met een grootte van meer dan 400.000 domeinnamen, internetknooppunten met meer dan 300 autonome aangesloten systemen en datacenters met een elektrisch vermogen van meer dan 40 megawatt (MW). Overnames van bedrijven die onder deze criteria gaan vallen, moeten worden gemeld aan het ministerie van EZK. De staatssecretaris heeft de mogelijkheid om overnames te verbieden of terug te draaien wanneer zij de nationale veiligheid of openbare orde bedreigen.

Staatssecretaris Mona Keijzer (EZK): “Als internet, dataverkeer of telefonie uitvalt of onbetrouwbaar wordt, leidt dat tot onrust en economische schade. De voorgenomen drempels zijn zo gekozen dat niet alleen landelijke partijen er onder vallen. We beschermen ook meer regionale aanbieders die bijvoorbeeld Twente, het Westland en Zeeland van internet voorzien. Het kabinet wil voorkomen dat onze nationale veiligheid geraakt wordt als onbetrouwbare, niet-transparante of criminele bedrijven deze Nederlandse partijen willen overnemen.”

WOZT biedt mogelijkheid om telecom als vitale sector te beschermen

Het kabinet wil met de WOZT overnames in de telecomsector kunnen verbieden of terugdraaien als nationale veiligheid of openbare orde in gevaar kunnen komen. Partijen die Nederlandse telecomvoorzieningen willen overnemen, moeten dit daarom vooraf melden aan het ministerie van EZK.



De telecomsector omvat in het wetsvoorstel niet alleen aanbieders van internet, mobiele- en vaste telefonie. Ook bedrijven die vitale voorzieningen aanbieden zoals internetknooppunten, datacentra, hosting- en vertrouwensdiensten vallen hier onder, omdat ze van belang zijn voor continuïteit, betrouwbaarheid en veiligheid van de dienstverlening en telecominfrastructuur.

Gemaakte keuzes voorgestelde drempels

De grenswaarde waarbij de WOZT in werking treedt, is in de vandaag geconsulteerde Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) bij aanbieders van telefonie en internettoegang bepaald op 100.000 eindgebruikers. Hierbij wordt uitgegaan bij mobiel internet van één gebruiker per aansluiting en bij vast internet van respectievelijk twee consumenten of acht zakelijke gebruikers per aansluiting.



De drempels die voor datacenters en hostingpartijen worden gehanteerd komen neer op een marktaandeel van circa 6% en zijn omgerekend naar respectievelijk hoeveelheid elektrisch vermogen en aantal domeinnamen.