Staatssecretaris Keijzer met bedrijven naar techbeurs CES, LA en Washington

Nederlandse techbedrijven en startups in positie brengen om internationaal te kunnen groeien met hun innovaties en economische kansen te verzilveren op de Amerikaanse markt. Dat is het doel van het bezoek van staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) van zondag 5 tot zaterdag 11 januari 2020 aan de Verenigde Staten.

Samen met vijftig Nederlandse startups bezoekt ze, onder leiding van startup-ambassadeur Prins Constantijn van Oranje, de grootste mondiale techbeurs CES in Las Vegas. Ook gaat staatssecretaris Keijzer naar Washington voor gesprekken met overheid en ondernemers over samenwerken en investeringen in digitale innovaties als AI en opent ze in Los Angeles een Nederlandse handelspost voor mkb-bedrijven.

Staatssecretaris Mona Keijzer (EZK): “Nederlandse ondernemers dragen met hun slimme producten en diensten bij aan het oplossen van de grote wereldvraagstukken, zoals zorg, genoeg voedsel en de energietransitie. Mijn rol is om hen te helpen bij het internationaal laten groeien van hun innovaties. Dat kan op de CES, het grootste podium ter wereld, waar vijftig Nederlandse startups staan. Maar ook de nieuwe mkb-handelspost in Los Angeles gaat onze ondernemers daarbij ondersteunen. Het kabinet brengt hen dus in positie om kennis, geld en partners te vinden in bijvoorbeeld de VS, een markt die goede groeikansen biedt.”

Las Vegas: vijftig Nederlandse startups op grootste techbeurs ter wereld

Staatssecretaris Keijzer is op dinsdag 7 en woensdag 8 januari aanwezig bij de officiële start van de grootste mondiale technologiebeurs CES in Las Vegas. Daar presenteren vijftig Nederlandse startups hun producten het Netherlands Tech Square. Jonge technologiebedrijven zetten er hun eerste internationale stappen en leggen contacten met potentiële investeerders, klanten en partners. De startups worden daarbij begeleid door Techleap.nl, waar prins Constantijn van Oranje de voorman van is.

De startups zijn actief in diverse sectoren, waaronder digitale zorg, energietransitie, Internet of Things, kunstmatige intelligentie en technologie voor het onderwijs. Alle vertegenwoordigen ze het Nederlandse innovatiebeleid dat erop gericht is oplossingen te bieden voor mondiale uitdagingen.

De Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas is met bijna tweehonderdduizend bezoekers de grootste mondiale technologiebeurs. Jaarlijks worden er de nieuwste technologieën en de volgende generatie innovaties aan de markt getoond.

Washington: samenwerking innovatie versterken

Nederland en de VS hebben al ruim 400 jaar sterke historische en economische banden en werken veel samen op het gebied van innovatie. Op 5 en 6 januari spreekt staatssecretaris Keijzer daarom met vertegenwoordigers van het Witte Huis en bedrijfsleven over onder andere de mogelijkheden van AI, investeringen in innovatie en de toekomst van digitalisering.

Los Angeles: opening Nederlandse mkb-handelspost en bezoek SpaceX

Haar bezoek aan de Verenigde Staten sluit staatssecretaris Keijzer af in Los Angeles. Die stad kent een grote economische groei en bereidt zich voor op de Olympische Spelen in 2028, wat kansen brengt voor het Nederlandse bedrijfsleven.

De bewindspersoon woont daar een diner bij met Nederlandse vrouwelijke ondernemers die in Los Angeles actief zijn. Ze ontmoet later meer Nederlandse mkb-bedrijven en startups in die regio. Keijzer opent in Los Angeles ook het Netherlands Business Support Office (NBSO), een handelspost die het Nederlandse mkb zal helpen om zaken te doen in de regio. Ze brengt tenslotte een werkbezoek aan het innovatieve Amerikaanse ruimtevaartbedrijf SpaceX van de bekende ondernemer Elon Musk.