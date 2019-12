Nieuwe regelgeving ministerie van Infrastructuur en Waterstaat vanaf 2020

Vanaf 1 januari 2020 gelden landelijke regels voor gemeenten met milieuzones, kunnen werknemers eenvoudiger een ‘fiets van de zaak’ leasen en wordt de aanschaf van elektrische busjes voor doelgroepenvervoer fiscaal aantrekkelijker. Dit zijn enkele wijzigingen in de regelgeving op het terrein van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Hieronder een selectie van veranderingen per 1 januari 2020.

Milieuzones

Vanaf 1 januari 2020 gelden landelijke regels voor gemeenten met milieuzones. In milieuzones mogen gemeenten oudere dieselauto's, vrachtwagens en bussen weren die veel luchtvervuiling veroorzaken. Gemeenten hebben tot 1 januari 2020 hun eigen regels voor milieuzones. Van 1 januari tot 29 oktober 2020 passen zij deze aan naar de landelijke regels.

Leasefietsen

De fiscale regeling voor de ‘fiets van de zaak’ verandert. Het wordt voor werkgevers makkelijker om hun werknemers te laten profiteren van een fiets van de zaak door een simpelere regeling via forfaitaire bijtelling. Ook kleine ondernemers en zzp’ers kunnen gebruik maken van de regeling.

MIA VAMIL

Het kabinet trekt in 2020 extra geld uit om investeringen in milieu- en klimaatvriendelijke technieken te stimuleren voor ondernemers. Bedrijven kunnen via de MIA VAMIL-regeling in aanmerking komen voor belastingvoordeel. In de MIA-VAMIL pot zit in 2020 in totaal 149 miljoen euro, 10 miljoen meer dan in 2019. Het kabinet trekt komend jaar extra geld uit voor initiatieven op gebied van circulaire economie. En ook duurzaam vervoer staat hoog op de lijst. Zo wordt de aanschaf van elektrische busjes voor doelgroepenvervoer in 2020 bijvoorbeeld extra aantrekkelijk. In 2020 mogen bedrijven, mits ze aan de voorwaarden voldoen, 36 procent van de aanschafwaarde van het busje aftrekken van hun (winst)belasting. In 2019 was dat nog 27% procent.

Rijksoverheid vliegt met biobrandstof

Alle ministeries treden begin volgend jaar toe tot het KLM Corporate Biofuel Programma (CBP). Dit betekent dat alle dienstvluchten met KLM op biobrandstof worden uitgevoerd. Deelnemers van KLM’s CBP betalen een toeslag die het verschil in prijs tussen biobrandstof en traditionele kerosine overbrugt. Deze toeslag wordt gebruikt voor de aankoop van duurzame brandstof. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is sinds oktober 2016 aangesloten bij het programma.

