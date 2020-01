Nieuwe burgemeester in Noordwijk

Mevrouw W.J.A. Verkleij-Eimers (Wendy) is benoemd tot burgemeester van Noordwijk. De benoeming gaat in op 27 januari 2020.

Mevrouw Verkleij (56 jaar) is lid van de VVD. Zij is momenteel burgemeester van Uitgeest. Op dit moment is mevrouw J.H.M. Hermans-Vloedbeld (VVD) waarnemend burgemeester van Noordwijk.

Op 1 januari 2019 zijn de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout samengevoegd tot de nieuwe gemeente Noordwijk.