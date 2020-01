Betere ondersteuning van slachtoffers bij verwerking misdrijf

Om slachtoffers beter te ondersteunen bij het verwerken van de schade door een misdrijf, gaat het kabinet meer bekendheid geven aan de mogelijkheden van zogenoemd herstelrecht. Herstelrecht biedt de mogelijkheid voor het slachtoffer om de verdachte of veroordeelde te confronteren met de gevolgen die een misdrijf voor hem of haar heeft gehad en voor de andere partij om verantwoordelijkheid te nemen. Om meer bekendheid hieraan te geven onder rechters en officieren van justitie komt er onder andere duidelijk informatiemateriaal, zo schrijft minister Dekker (Rechtsbescherming) in een brief aan de Tweede Kamer.

Minister Dekker:

”Een misdrijf heeft enorme gevolgen voor slachtoffers. Naast een straf, kan soms een gesprek met een veroordeelde over een schadevergoeding of een contactverbod enorm helpen. Om dit beter mogelijk te maken, gaan we de ondersteuning en inzet van ‘herstelrecht’ versterken.”

Verbeteringen

Om de bekendheid van herstelrecht te vergroten, wordt er – naast duidelijk informatiemateriaal – ook bekeken of een centraal informatie- en meldpunt kan voorkomen dat organisaties die bijvoorbeeld slachtoffer bij moeten staan langs elkaar heen werken. Daarnaast gaan onderzoekers alle landelijke of regionale voorzieningen in kaart brengen en beschrijven wanneer deze gebruikt worden.

De Universiteit Twente en de Universiteit Maastricht onderzoeken bovendien welke factoren een rol spelen bij de lagere kans op herhaling van criminaliteit na mediation. De Hogeschool Utrecht heeft onderzoek gedaan naar de kwaliteitseisen voor strafrechtmediators. De resultaten van deze onderzoeken worden betrokken bij de vervolgaanpak. Tenslotte verduidelijkt het kabinet de wetgeving als het gaat over slachtoffers, verdachten en mediation.