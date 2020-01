Gemeente Utrecht en gemeente Etten-Leur winnen prijzen voor heldere overheidstaal

Rita Domanski, ambtenaar bij de gemeente Utrecht, en Henk Buesink, ambtenaar bij de gemeente Etten-Leur, zijn de winnaars van de Direct Duidelijk-prijzen 2019. Rita Domanski is de ‘beste aanjager van direct duidelijke overheidstaal 2019’ en Henk Buesink is de ‘best schrijvende ambtenaar 2019’. De prijzen, die door een vakjury worden toegekend, zijn onderdeel van de Direct Duidelijk-campagne van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Taalunie. Raymond Knops, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, maakte de winnaars vanochtend bekend tijdens de live tv-uitzending van Goedemorgen Nederland (WNL).

Tot oktober 2019 kon iedereen ambtenaren nomineren via de website www.directduidelijk.nl voor de twee Direct Duidelijk-prijzen. Twee vakjurys, beiden onder voorzitterschap van Hans Bennis, algemeen secretaris Taalunie, bekeken alle inzendingen.

Beste aanjager: Rita Domanski, ambtenaar bij de gemeente Utrecht

Bij de beoordeling van de nominaties voor de beste aanjager heeft de jury gelet op de volgende punten:

Welke impact heeft de inzet van de aanjager?

Tot welke concrete activiteiten heeft die impact geleid?

In hoeverre is daardoor het beleid van de organisatie aangepast?

De voorbeeldfunctie van de aanjager: wat kunnen andere overheids- en uitvoeringsorganisaties van hem of haar leren?

De jury heeft Rita Domanski van de gemeente Utrecht gekozen als winnaar van de Direct Duidelijk-prijs. Ze heeft echt voor een cultuurverandering in de gemeente Utrecht gezorgd. De breedte van haar werkgebied is indrukwekkend. Ze heeft een bijdrage geleverd aan de ideeën van het project Begrijpelijke taal/Direct Duidelijk Utrecht en helpt mee om bijvoorbeeld ‘de zin van de week’ uit de schrijftrainingen onder de aandacht te brengen via de communicatiemiddelen van werk en inkomen en werkt als schrijfcoach mee aan ‘de steekproef in de postkamer’. Voor alle overheidsorganisaties aanraders. Ze levert actief een bijdrage bij het opzetten van een leespanel. Dit getuigt van haar oog voor de doelgroep. Domanski zet zich als schrijfcoach voor Werk en Inkomen in om ervoor in dat de teksten over werk en inkomen begrijpelijk zijn. Gemeente Utrecht werkt 3 jaar met (een groeiend aantal) schrijfcoaches. Zij is verantwoordelijk voor de brieven, de websiteteksten en de teksten in de kennisbank. Zij heeft er onder meer voor gezorgd dat standaardbrieven in eenvoudige taal zijn herschreven en dat er beeldtaal wordt gebruikt. Dankzij haar werk is begrijpelijk taal de nieuwe norm in Utrecht.

Beste schrijver: Henk Buesink, ambtenaar bij de gemeente Etten-Leur

Bij de beoordeling van de nominaties voor de beste schrijver heeft de jury gelet op de vorm, de structuur en het taalgebruik.

Winnaar Henk Buesink is auteur van de jaarstukken op de website van de gemeente Etten-Leur. Wat voor de jury de doorslag gaf, was de ambitie van deze inzending: alle inwoners van Etten-Leur bij het beleid betrekken door zeer veel informatie te delen via een website.

De kadernota, begroting en jaarrekening van de gemeente Etten-Leur in duidelijke taal zijn digitaal te raadplegen. Dankzij de duidelijke opzet van de website kan de lezer gemakkelijk de onderwerpen uitkiezen die hem interesseren. De tekst is volgens de jury een prijzenswaardige poging om ondoorzichtige beleidsteksten in begrijpelijke taal digitaal te publiceren voor een zo breed mogelijk publiek.

Prijzenpakket

Naast een trofee ontvangen de winnaars een abonnement op het Tijdschrift Onze Taal. Daarnaast ontvangen hun organisaties een cheque om te besteden aan Direct Duidelijk-acties binnen hun organisatie.