Minder voedselverspilling met de foodybag

Restaurants kunnen vanaf vandaag met een speciaal #verspillingsvrij-logo achter hun raam of op hun menukaart duidelijk maken dat zij zich inzetten tegen voedselverspilling. Wat de klant niet opeet, mag mee naar huis. Het logo, gelanceerd door minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) bij de aftrap van de campagne, maakt van het vragen om een foodybag de normaalste gang van zaken.

Tijdens de Horecava presenteerde de Rabobank samen met minister Schouten en de stichting Samen Tegen Voedselverspilling het resultaat dat 100 restaurants in 6 weken tijd maar liefst 21% minder voedsel hebben verspild. Horeca ondernemers hebben bijvoorbeeld geprobeerd kleinere porties aan te bieden of porties om te delen. Dit initiatief is, samen met het #verspillingsvrij-logo en de foodybag-campagne, onderdeel van de grootschalige aanpak in de horecasector om voedselverspilling tegen te gaan. Met deze horeca aanpak komt Nederland dichterbij het doel om in 2030 de voedselverspilling te halveren. Volgens Rabobank levert dit halveringsdoel in 2030 voor de horecasector een potentiële kostenbesparing op van 291 miljoen euro (30,5 kilo) en een reductie van 60.500 ton CO2-uitstoot

Wereldwijd wordt ongeveer een derde van al het voedsel verspild. De Nederlandse horecasector verspilt 14% voedsel per jaar van het totaal (2 miljoen ton) in Nederland. Dat is niet alleen zonde van het lekkere eten, maar ook gaan hiermee veel waardevolle grondstoffen zoals water en energie verloren. Volgens minister Schouten brengt de Food Waste Challenge restaurants in de voorhoede van de strijd tegen voedselverspilling. Minister Schouten: “Alles waarvan jij genoten hebt tijdens een avondje in een restaurant, maar wat je niet meer op kan, mag je natuurlijk gewoon meenemen. Met de foodybag hebben we thuis nog een geniet momentje van het lekkere eten. Zo zorgen we er allemaal voor dat we met respect omgaan met ons voedsel, de mensen die het geproduceerd hebben, de mensen die het hebben klaargemaakt en onze leefomgeving.”

Foodybag

Restaurants kunnen het #verspillingsvrij-logo op hun raam plakken en op hun menukaart afdrukken. Hiermee laten ze zien dat ze voedselverspilling tegengaan. Met het logo nodigen restaurants hun gasten uit om het eten dat zij niet opkrijgen te laten inpakken en mee naar huis te nemen. Minister Schouten trapte het initiatief af door op de Horecava 2020 het eerste #verspillingsvrij-logo te plakken op een reusachtige foodybag. Het logo en de foodybag zijn onderdeel van een bredere aanpak van het tegengaan van voedselverspilling in de horeca.

Food Waste Challenge voor de horeca

De Food Waste Challenge voor de horeca is een initiatief van de stichting Samen Tegen Voedselverspilling en Rabobank, deels gefinancierd door het ministerie van LNV, om voedselverspilling in de horeca tegen te gaan. 100 deelnemende horecabedrijven gingen in 6 weken tijd de uitdaging aan om voedselverspilling in hun horecazaken te reduceren. Alle soorten horecazaken waren hierbij vertegenwoordigd, van snackbar tot lunchroom en van hotelketen tot sterrenrestaurant. Tips om verspilling tegen te gaan, waren onder andere het gebruiken van kleinere porties, zoveel mogelijk op bestelling bereiden en het verkleinen van de menukaart.

Het Kabinet gaat voor #Verspillingsvrij

Het tegengaan van voedselverspilling is een prioriteit van het kabinet. Hiervoor heeft het ministerie van LNV met kennisinstellingen en bedrijven de handen ineen geslagen. Vanuit de stichting Samen Tegen Voedselverspilling streeft LNV naar een halvering van de hoeveelheid verspild voedsel in 2030. Dit is ook één van de duurzame ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals) van de Verenigde Naties waar Nederland zich aan heeft verbonden. Samen met de stichting en haar ruim zestig leden, gaat het ministerie van LNV de uitdaging aan.