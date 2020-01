Minister-president Rutte reist op woensdag 15 januari naar Rome voor een ontmoeting met de Italiaanse premier Conte. De ontmoeting staat in het teken van de invulling van de Strategische Agenda van de Europese Unie. Tijdens een werklunch zullen de beide premiers in dat kader spreken over onderwerpen zoals migratie, veiligheid, de Europese interne markt, de aanpak van klimaatverandering en over actuele politieke ontwikkelingen.