Ministerie van Buitenlandse Zaken op Wijs-op-Reis-plein

Ook dit jaar neemt het ministerie van Buitenlandse Zaken weer deel aan de jaarlijkse Vakantiebeurs in de Jaarbeurs in Utrecht. Het ministerie is dit jaar te vinden op het Wijs-op-Reis-plein, samen met de GGD en de Douane.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Douane startten deze week de Wijs op Reis-campagne om vakantiegangers bewust te maken van het belang van een goede voorbereiding op reis. Bij de stand van Buitenlandse Zaken kunnen bezoekers een quiz doen om hun kennis over vakantielanden land te testen.

Het raadplegen van het BZ reisadvies hoort bij een goede voorbereiding van een vakantie. Daarin vind je als reiziger belangrijke informatie over de veiligheidssituatie in een land, maar bijvoorbeeld ook adviezen over opvallende wetten en regels.

Uit onderzoek van NBTC Nipo blijkt dat slechts drie op de tien Nederlanders zich voorafgaand aan de vakantie voorbereid door informatie op te zoeken over bijvoorbeeld, benodigde reisdocumenten, vaccinaties, de veiligheidssituatie, noodnummers en/of lokale gebruiken.

Volgens minister Blok van Buitenlandse Zaken kan een goede voorbereiding veel ellende voorkomen: “Ik gun iedereen een fijne vakantie. Maar daar heb je als reiziger ook een hand in. Wees dus wijs en bereid je reis goed voor, zodat je onbezorgd kunt genieten. Zorg bijvoorbeeld voor een goede verzekering en informeer jezelf welke souvenirs je beter niet mee kunt nemen naar huis. Zoek vooraf uit hoe veilig het is op je bestemming zodat je weet welke plekken je moet vermijden en waar je veilig naartoe kunt. Mocht het toch misgaan, ons 24/7 BZ Contactcenter is dag en nacht bereikbaar voor Nederlanders met een hulpvraag.”

Op de website wijsopreis.nl kunnen reizigers alle relevante informatie opzoeken van het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Douane: van de reisadviezen en een reischecklist tot informatie over wat wel of niet mee mag in de bagage terug naar huis.