Ambassadeurs komen ‘thuis’ voor jaarlijkse conferentie

Van dinsdag 28 tot en met vrijdag 31 januari zijn de Nederlandse topdiplomaten in het land voor de jaarlijkse Ambassadeursconferentie. Centraal tijdens de conferentie staat het belang van diplomatie voor Nederland en Nederlanders. Diplomaten zijn er immers vóór Nederland, wereldwijd.

De conferentie wordt dit jaar geopend door Jean-Yves Le Drian, de Franse minister van Europese en Buitenlandse Zaken. Vervolgens gaan minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken en minister Sigrid Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking in gesprek met de ambassadeurs. Later in de week volgen bijeenkomsten met premier Mark Rutte, diverse andere bewindslieden en Kamerleden.

Discussiëren over dilemma’s

SCP-directeur Kim Putters praat de ambassadeurs bij over maatschappelijke ontwikkelingen in Nederland. In verschillende themasessies wordt gediscussieerd over diplomatieke dilemma’s ten aanzien van onder meer online veiligheid, mensenrechten, klimaat, religie, post-Brexit Europa en mentale gezondheid bij humanitaire crises. Daarnaast vindt een aantal werkbezoeken plaats. Ambassadeurs laten zich bijvoorbeeld op de Rotterdamse Maasvlakte bijpraten door de Douane over hoe handelssancties worden gehandhaafd. Bij het ROC Mode en Textiel in Den Haag bespreken ambassadeurs de bestrijding van kinderarbeid. En in het Justitieel Complex op Schiphol spreken ambassadeurs over het strafproces inzake MH17.

Speeddates met ondernemers

De ambassadeurs gaan ook in gesprek gaan met maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en bedrijven. Op de bedrijvenmiddag kunnen ondernemers speeddaten met de diplomaten en zo internationale handelsmogelijkheden verkennen.

Wereldwijd netwerk

Wereldwijd heeft Nederland 109 ambassades, 28 consulaten-generaal en 13 permanente vertegenwoordigingen bij internationale organisaties zoals de EU, de VN en de NAVO. Volgens het Australische Lowy Institute heeft Nederland daarmee het 16e diplomatieke netwerk van de wereld.