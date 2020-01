Historisch succes voor Nederlandse techbedrijven op techbeurs CES

Nederland heeft zijn meest succesvolle Consumer Electronics Show (CES) ooit beleefd. Op de afgelopen editie van de grootste techbeurs ter wereld in Las Vegas deden vijftig Nederlandse startups onder leiding van startup-ambassadeur Constantijn van Oranje en staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) waardevolle connecties op, sloten ze overeenkomsten en vielen ze in de prijzen. De Friese startup Hydraloop werd uitgeroepen tot ‘Best of the Best’, de beste exposant van alle 4.000 aanwezige bedrijven. Het is voor het eerst dat een Nederlandse startup deze prijs in de wacht sleept. Ook werd op de CES bekend dat de prestigieuze Silicon Valley Bank zich als partner aansluit bij het Nederlandse startupnetwerk in Silicon Valley.

©Ministerie van EZK

Staatssecretaris Mona Keijzer (EZK): “Van een koelkast die met zes uur stroom 24 uur kan koelen tot een technologie om je douchewater te recyclen, en van een plasmapleister die chronische wonden helpt genezen tot robottreintjes die jonge kinderen leren coderen: for every global challenge, there is a Dutch solution. Steeds meer landen en organisaties zien dat, zoals bijvoorbeeld de Silicon Valley Bank. Toch heb ik in de VS gezien dat onze ondernemers en onderzoekers nog te bescheiden zijn. Ik help ze daarom graag om te groeien, zodat ze hun slimme producten en diensten in de VS en over de hele wereld op de markt kunnen brengen. Zo helpen ze de werelduitdagingen op te lossen en zorgen ze tegelijkertijd in eigen land voor inkomsten en banen.”

Hydraloop grote winnaar van de CES

De startup Hydraloop uit Leeuwarden kan terugkijken op een zeer succesvolle CES. Bij aanvang van de CES ontving het bedrijf al een Innovation Award van de organisatie van de CES voor hun techniek om water te recyclen. Door TIME Magazine werd de uitvinding van Hydraloop opgenomen tussen de 25 beste uitvindingen die op de CES te zien waren. Daarbovenop ontving het Friese bedrijf aan het eind van de beurs nog drie awards: een voor ‘Beste Startup’, een voor ‘Beste in Duurzaamheid’ en als klap op de vuurpijl de overkoepelende prijs ‘Best of the Best’.

MKB-handelspost in LA van start

Staatssecretaris Keijzer opende in Los Angeles een Netherlands Business Support Office (NBSO). Deze mkb-handelspost gaat een economisch netwerk opbouwen in LA om de markt te verkennen, economische kansen te signaleren en geïnteresseerde Nederlandse bedrijven advies te geven en ze te verbinden aan lokale contacten. Los Angeles is het wereldwijde centrum voor de media- en entertainmentindustrie (Hollywood). Daarnaast liggen er ook veel economische kansen op het gebied van Life Sciences and Health (LSH) en sport: de regio LA bereidt zich de komende jaren voor op het WK voetbal (2026) en de Olympische Spelen (2028).

Er zijn wereldwijd 22 van dit soort handelsposten, en die ondersteunen wereldwijd per jaar zo’n 1700 Nederlandse bedrijven. Zo’n tweederde van die bedrijven houdt concreet iets over aan die hulp, in de vorm van contacten of orders.